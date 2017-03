Lancio di sassi contro i treni in corsa

Incidente ferroviario Ternate dicembre 2016

(immagine di repertorio)

Lancio i sassi della massicciata dalla vecchia Saronno-Seregno contro i treni i corsa.

E’ la bravata di un gruppo di ragazzi sorpresi da una saronnese nel pomeriggio di sabato e messi in fuga dal tempestivo arrivo di una pattuglia della polizia locale. L’allarme è scattato intorno alle 16 quando la donna si è affacciata dalla finestra della propria abitazione in via Filippo Reina ed ha visto i ragazzi sul tracciato della vecchia Saronno-Seregno. Inizialmente ha pensato che stessero solo camminando o passando il tempo ma presto si è accorta che in realtà si divertivano lanciando i ciotoli della massicciata contro i convogli diretti alla stazione di piazza Cadorna.

Immediata la chiamata alla polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. I vigili hanno effettuato un sopralluogo ma i giovani, tra cui sembra ci fossero anche delle ragazze, sono riusciti a dileguarsi prima del loro arrivo. In passato si erano registrati altri episodi analoghi in città ma in una zona diversa, in via Morandi all’altezza del cimitero.