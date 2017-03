L’Antimondiale racconta il calcio popolare

SANYO DIGITAL CAMERA

Un ciclo di quattro incontri promossi dall’associazione presso il Circolo Quarto Stato, dedicati al Calcio. Il Calcio romantico e ribelle, lontano dai riflettori, dalle televisioni e dai palazzi: è l’ “Antimondiale” proposto dall’associazione Para Todos Todo. Si parte venedì 24 marzo con la storia del St.Pauli di Amburgo e della “colonia” di tifosi italiani.

«Ormai da cinque anni e più un gruppo di amici si ritrova a frequentare assiduamente il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo. Nel pieno nord così tanto appariscente e luccicante spesso ci si dimentica dell’esistenza di micro realtà che marciano sui propri passi e a volte vorrebbero incrociarli con altre persone, per incontrarsi, condividere, parlare» spiegano quelli di Para todos todo.

«È così che il gruppo di ragazzi sopra-citati decide che sia il caso di creare qualcosa, un qualcosa che diverta e riunisca ma che possa, allo stesso tempo, stabilire un contatto e il territorio. Nasce e debutta così (nell’estate del 2012) l’Infestante Festival. Un festival musicale ma che si cali, anche, nella realtà periferica che lo circonda. Si crea quindi un evento che definire solo musicale è troppo poco. Infestante è un qualcosa di diverso, è una quattro giorni di musica (certamente) ma è anche uno spazio dove chi vuole può cimentarsi con la giocoleria, con i graffiti, dove chi vuole può anche partecipare a degli incontri e a dei dibattiti proposti. E’ un festival gratuito, dove chiunque abbia voglia di venire può farlo, per dieci minuti, un pomeriggio, o per gli interi quattro giorni. Infestante prosegue di anno in anno, cerca nuove strade, si rinnova. Insieme a lei cresce anche il gruppo di amici, a qualcuno iniziano a spuntare i primi capelli bianchi, qualcuno invece inizia a perderli, i capelli. Gli amici restano amici ma iniziano a pensare che forse un evento annuale sia scarno, avrebbero voglia di dire e fare di più. Nascono così, nel luglio 2016, i Para Todos Todo. Un’associazione di tanti e per tanti che auspica di portare e proporre qualcosa di bello qui, nel nostro territorio. I valori che ci uniscono sono di facile intuizione, ci piacciono le cose che uniscono, che mettono in contatto, che siano per tutti, popolare e antifasciste. La neonata associazione s’inventa, così, dei laboratori da proporre a ragazzi, adulti, bambini».

«Tra una birra e un’altra, tra una parola e un’altra emerge il desiderio di portare alla luce un mondo che già gode di tanta (forse troppa) illuminazione, ma che spesso rischiara solo aspetti che forse non se lo meriterebbero: il mondo dello sport, e dello specifico, del calcio. Alcuni di noi sono amanti di questo sport ma spesso si ritrovano intrappolati e vittime di un carrozzone mediatico che ci piace, si, ma fino a un certo punto. Vorremmo, anche, un altro calcio. Un calcio che sia quello che lo sport è, una passione popolare, lontana dal glamour e dalle paiettes dei massimi livelli. Un calcio che possa essere, quindi, per tutti, momento di aggregazione e veicolo di valori, di colori. Un calcio che scenda dal trono e torni ad abitare la realtà che lo circonda. Sotto quest’ottica nasce l’idea di affiancare all’Infestante un torneo, un “Anti Mondiale”. Un “mondiale” anti-ingaggi astronomici, anti-razzismo e intolleranze, anti-fascismo e fascismi. Un momento di sport inclusivo.

Il torneo sarà aperto a tutti, l’unico requisito che si richiede è la sola voglia di mettersi in gioco e di divertirsi. Abbiamo pensato di “incorniciare” il tutto con un ciclo di incontri che parlino/mostrino l’altro calcio, quel calcio lontano dalle televisioni e dai palazzi.

Venerdì 24 Marzo, ore 21.30

Ribelli, sociali e romantici. FC St. Pauli tra calcio e resistenza

Nicolò Rondinelli racconta FC ST. PAULI, i pirati d’Amburgo e la loro tifoseria proletaria che ha rivoluzionato il calcio

Brigata DAX F.C. & Briganti Fuorigioco

Progetto di calcio e tifo popolare in quel di Milano

Frazione Calcistica Dal Pozzo

Squadra di calcio popolare del saronnese

▶︎ Il libro: “FC ST. PAULI – RIBELLI, SOCIALI E ROMANTICI” E’ il primo libro di Nicolò Rondinelli, giovane novarese calciatore-dirigente di una delle tante realtà di calcio popolare italiane, l’ASD CRSC Cuore.

A Novara una piccola St. Pauli, e chissà che non possa diventare un esempio per un nord ancora arido di tali realtà e di concetti relativi al calcio popolare. http://www.stpauli.it/2015/05/12/ribelli-sociali-e-romantici/

Programma prossimi incontri ANTIMONDIALE

Domenica 7 Maggio PUNHO FECHADO | Minuto Settantotto Blog di Calcio Sociale + Edoardo Molinelli con Euzkadi. La Nazionale della libertà

Venerdì 16 Giugno IL BECCO GIALLO RACCONTA | La Mano de Dios Paolo Castaldi con la graphic novel “Diego Armando Maradona”

A Luglio

LA PALLA SCHIACCIATA… DAL CALCIO AL RUGBY

Stella Rossa Rugby Milano racconta…

Per tutte le serate degli incontri e durante il torneo estivo saranno dei nostri anche gli amici di Radioadminchiam 3.0. Registreranno e seguiranno in diretta gli interventi degli ospiti, intervisteranno e ci faranno compagnia con un’accurata scaletta musicale.

