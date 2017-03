L’arte per le donne e per ricordare Giada

Foto varie

L’arte per ricordare il ruolo della donna nella società ma anche per ricordare una donna in particolare: Giada Molinaro, la ragazza investita sulle strisce pedonali alcuni mesi fa a Varese.

Lo hanno deciso i ragazzi e le ragazze del liceo artistico di Varese, dove lavora proprio il padre di Giada, che hanno organizzato Mostra Collettiva dal titolo “L’arte non tace”, presso Villa Baragiola- museo tattile di Varese in via Caracciolo 46.

La mostra verrà inaugurata l’8 marzo dalle 16.30 fino alle 18 e comprende una sessantina di opere, frutto di una riflessione approfondita in merito a quello che da tempo viene chiamato “femminicidio”, neologismo che provocatoriamente e drammaticamente definisce il grande problema della violenza sulle donne.

All’interno della mostra hanno trovato spazio anche le proposte progettuali relative alla realizzazione della “Panchina rosa”, oggetto metafora della lotta contro gli abusi e la violenza di genere, presente in molte città e ora anche a Varese.

Grazie all’interessamento e al sostegno del Comune di Varese, nelle prossime settimane verranno realizzati alcuni dei progetti esposti, ideati dagli studenti della classe 5 E indirizzo grafico (Michela Baccari, Erika Buono, Greta del Monte, Alessia Grignaschi, Marta Lovato, Claudia Montuori, Alberto Sassi, Alice Tirinato).