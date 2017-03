L’assessore Lonardoni: “Estraneo all’inchiesta della magistratura”

Dario Lonardoni, Saronno al centro

«Sono totalmente estraneo all’inchiesta della magistratura». L’assessore Dario Lonardoni ha recendemente diffuso un comunicato stampa dopo la pubblicazione di alcuni articoli su giornali nazionali riguardanti la situazione del figlio, arrestato nei mesi scorsi per corruzione. Figlio assunto in Ferrovienord, dove il padre ha ricoperto il ruolo di dirigente fino a qualche anno fa, quando è andato in pensione.

L’inchiesta della Procura di Milano su alcuni appalti delle Ferrovie Nord è stata ripresa da alcuni giornali che hanno richiamato l’attenzione anche sul ruolo politico del padre, Dario Lonardoni: «Come si rileva anche dal contenuto degli stessi articoli in questione, sono totalmente estraneo all’inchiesta della magistratura – spiega l’assessore -. Nella mia veste di (ex) dirigente di FNM non ho mai agito in conflitto di interessi e non avevo neppure deleghe per assegnare gli incarichi menzionati dalla stampa. La fonte citata negli articoli, ovvero un audit interno di FNM del luglio 2014, risale appunto a quasi tre anni fa. Mi sembra pertanto quantomeno singolare che a distanza di un tempo così considerevole se ne riporti con toni scandalistici l’esito, tanto più che esso non contiene alcuna censura del mio operato».

Anche dal gruppo Saronno al centro, di cui Lonardoni fa parte, arriva il sostegno: