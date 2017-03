L’assessore regionale Rossi “benedice” il Trofeo Binda”

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

«La Lombardia torna capitale del ciclismo grazie al trofeo “Alfredo Binda”. Come Regione siamo orgogliosi di sostenere questa corsa avendola inserita nell’elenco dei grandi eventi sportivi della nostra Regione». Parole di Antonio Rossi, assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia, annunciando il 19° trofeo “Alfredo Binda” che si terrà domani, domenica 19 marzo, da Taino a Cittiglio.

ALFREDO BINDA – «Basta il nome di Alfredo Binda – ha spiegato l’assessore Rossi – per evocare imprese epiche del ciclismo azzurro. Binda è stato uno dei più grandi atleti della nostra Lombardia. Cittiglio, il suo paese natio, è indissolubilmente legato al mito della due ruote. Non poteva quindi non essere dedicata a lui una delle gare femminili più importanti del circuito nazionale e internazionale».

COINVOLGIMENTO SCUOLE – «Come Regione – ha spiegato l’assessore Rossi – contribuiamo con piacere a questo evento anche per la capacità che gli organizzatori hanno dimostrato nel coinvolgere le scuole primarie e secondarie sensibilizzando i ragazzi sui temi ambientali, alimentari e sociali. Complimenti, quindi, alla Cycling Sport Promotion, alle atlete che si contenderanno la vittoria e agli appassionati delle due ruota in rosa».