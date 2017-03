Lavori in stazione Centrale, occhio alle modifiche ai treni

Foto varie di Milano genercihe

Modifiche all’orario ferroviario dei treni da e per Milano Centrale sabato 1 e domenica 2 aprile.

RFI deve provvedere a interventi di manutenzione straordinaria e recupero dell’edificio della “Cabina C”, una delle otto, vecchie cabine di manovra di scambi e segnali che sovrastano i binari in entrata e uscita dalla stazione.

Per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di montare il ponteggio necessario per la ristrutturazione della cabina C, dall’1.00 di sabato 1 alle 13.00 di domenica 2 aprile 2017 sarà sospesa la circolazione ferroviaria nell’area adiacente la cabina. Alcuni treni varieranno il loro programma di viaggio : le informazioni dettagliate le trovate qui (Frecciarossa e Frecciabianca), qui (Trenord-Trenitalia interregionale) e qui (Italo).

I lavori di restauro, che non avranno ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, saranno ultimati entro l’estate.

Informazioni nelle stazioni e sui siti web fsnews.it e trenord.it.