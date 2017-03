Le campane tornano sulla basilica di Sant’Agnese

Alcune pratiche burocratiche hanno posticipato l’intervento ma da ieri, martedì 14 marzo, gli operai sono al lavoro per riportare le campane sul campanile della basilica di Sant’Agnese.

Un intervento abbastanza complesso già di per sè ma complicato ulteriormente dalla conformazione particolare del campanile che presenta un tetto di copertura molto spiovente.

Non a caso già nelle prime operazioni, come per altro ampiamente preventivato dalla ditta che sta svolgendo i lavori, la gru ha danneggiato le canaline che al termine andranno rifatte. Le campane erano state rimosse nei mesi scorsi e sottoposte ad una profonda opera di restauro da parte della ditta bergamasca Campane.

L’intervento, che andrà avanti fino a sera si concluderà con la posa delle campane e poi, nei giorni seguenti, con la loro effettiva messa in funzione.

Una particolarità interessante è che con questi lavori le campane potranno essere azionate con una duplice modalità: quella elettrica, come avviene per tutti i campanili, e quella manuale. Una particolarità molto curiosa perché permetterà di azionarle attraverso un sistema manuale con l’intervento dei campanari.