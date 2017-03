Le donne al lavoro si raccontano al Falcone

Gallarate

Un architetto donna ospite all’Istituto Falcone di Gallarate: quest’anno per ricordare la Giornata della Donna le docenti referenti Luisa Santoro e Loredana Leoni hanno pensato di dare avvio ad una nuova esperienza invitando donne che, con il loro lavoro e la loro vita, possano essere un esempio significativo.

Oggi alle ore 11 nell’aula conferenza dell’Istituto si è presentata l’architetto Elena Brusa Pasquè di Varese. Inizialmente ha illustrato i progetti piu’ significativi del suo lavoro: nuovi insediamenti, restauri importanti, interventi particolari anche in tema di accessibilità. Ha posto l’accento su una delle attività dello studio legata al mondo della disabilità, della ricerca e dell’ innovazione , per arrivare al tema del futuro dei giovani che escono dalla scuola e che si immergono in un mondo non facile e offrendo loro loro dei suggerimenti attraverso alcune esperienze personali.

Infine ha proposto un progetto per stimolare la loro intraprendenza e intelligenza, sul tema della disabilità. Questa ricerca sul posto è utile per sensibilizzare i ragazzi ad osservare il loro territorio e a conoscere i problemi attorno al tema della disabilità motoria. Si chiama whelmap, utilizza lo smart phone come servizio e non come unico ausilio per comunicare con il mondo; agli alunni interessati a proseguire l’esperienza nell’ambito dell’alternanza, sarà offerta una formazione specifica a cura dell’architetto e dei suoi collaboratori.