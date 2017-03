“Le scarpe del Tennis”, tre storie ricordando Jannacci

Foto varie

Sabato prossimo, primo di aprile, andrà in scena una serata di cultura e solidarietà all’auditorium di Gavirate.

Si tratta di “Le scarpe del Tennis”, tratto dalla collana “i canzonieri” di Guido Mezzera.

«Sarà una serata importante perché siamo di fronte al primo evento organizzato dal banco di Solidarietà nell’ambito del progetto Gavirate per i giovani di Accumoli ed Amatrice – fa sapere Gianni Lucchina, Coordinatore Comitato Organizzatore Gavirate per i Giovani di Accumoli ed Amatrice – Ed è per questo che aspettiamo tutti a questo evento».

Introduce la serata Giorgio Vittadini, Ordinario di Statistica metodologica all’Università di Milano Bicocca, uno dei leader storici di Comunione e liberazione, fondatore della Compagnia delle opere presidente della Fondazione per la sussidiarietà (creata nel 2002) e direttore di Atlantide, quadrimestrale della fondazione.

Sabato primo aprile ore 21 – Auditorium di Gavirate.