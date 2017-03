“Le ultime lune” al teatro di Abbiate

Immagini dal Comune di Tradate

La compagnia MaNiMa (Marina, Nino, Mauro) presenta la commedia in due atti “Le ultime lune” di Furio Bordon. L’autore, triestino, è scrittore di vaglia e uomo di teatro ed ha proposto questo testo con grande successo negli anni Novanta del secolo scorso in Italia (nelle interpretazioni di Marcello Mastroianni e di Gianrico Tedeschi) e all’estero.

La trama: un vecchio professore universitario, del tutto lucido e in piena libertà, decide di ritirarsi in una casa di riposo per lasciare più spazio alla famiglia del figlio e concedere alla nipotina la sua stanza. Nel primo atto la situazione è presentata e commentata in un lungo colloquio che ha con la moglie, morta tanti anni prima, che è però presente in scena e che con lui ricorda un passato felice, non trascurando di rimbrottarlo per la decisione presa. All’arrivo del figlio che rientra a casa prima del consueto per accompagnarlo alla sua nuova sistemazione, si assiste ad una dialogo pieno di sarcasmi e di sottili battibecchi, schermaglie verbali intessute di rancori e piccole crudeltà, capaci però di allentarsi, alla fine, in una tregua di commovente tenerezza. Il secondo atto è rappresentato da un monologo in cui il vecchio professore, rifugiatosi in una soffitta della casa di riposo in compagnia di una giovane pianta di basilico, rimugina sulla vita, racconta dei suoi compagni e delle loro disavventure, ci parla del suo disagio e della sua solitudine, in rassegnata attesa della soluzione finale.

Scheda dello spettacolo:

“Le ultime lune” di Furio Bordon

Compagnia teatrale amatoriale MaNiMa.

Personaggi ed interpreti: Il vecchio professore: Nino Marra; la moglie morta: Marina Mazzoli; il figlio: Mauro Mora.

Regia di Silvana Luinetti

Scene, luci e suoni (Ernesto Stoccoro)

Musiche: Bach e Schubert