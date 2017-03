Le uscite al cinema di giovedì 23 marzo

Elle

Elle, tratto dal Romanzo «Oh» di Philippe Djian, uscirà al cinema giovedì 23 marzo. Isabelle Huppert (vincitrice di un Golden Globe e candidata al Premio Oscar come miglior attrice per questo ruolo) è Michèle, imperturbabile donna d’affari. Manager di un’importante azienda di videogiochi, sembra quasi non provare alcun sentimento. Quando però viene aggredita in casa propria da uno sconosciuto, la donna riesce a rintracciarlo e con lui instaura un gioco molto pericoloso…

Elle è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2016.

I am not your Negro, trasposizione cinematografica dell’ultima opera incompiuta di James Baldwin, è un documentario che racconta con la voce di Samuel L. Jackson (nella versione originale) le esistenze e gli omicidi di Malcom X, Martin Luther King Jr. e Medgar Evers, per ripercorrere la storia dell’immagine dei Neri in America. Il film è stato candidato al Premio Oscar 2017 come miglior lungometraggio documentario.

Non è un paese per giovani arriva al cinema il 23 marzo. Molti ragazzi italiani inseguono il sogno di una vita migliore al di fuori del Bel Paese. Sandro e Luciano sono due di loro: approdati a Cuba, conosceranno una ragazza italiana che li condurrà nei meandri della vita dell’isola, spingendoli al limite…

A due anni dalla scomparsa del grande cantautore, uscirà il documentario Pino Daniele – il tempo resterà, un documentario per ricordare una voce inconfondibile e un talento straordinario.