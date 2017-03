Legnano commemora le vittime della mafia

foto di Legnano

Legnano ha celebrato oggi con una breve e semplice cerimonia la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Un omaggio floreale è stato deposto dal sindaco Alberto Centinaio ai piedi della targa situata ad uno degli ingressi del Giardino Falcone-Borsellino, i due magistrati assassinati dalla mafia. Erano presenti alcuni assessori e i responsabili delle forze dell’ordine che operano in città: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

E’ stata l’associazione Libera a scegliere il 21 marzo come giorno dedicato a tutte le vittime innocenti delle mafie per trasformare questa data nella primavera della verità e della giustizia sociale. E’ dal 1996 che ogni anno, in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti.

Quest’anno la scelta è caduta su Locri. Partecipano vedove, orfani, madri e fratelli. Ci sono i parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito in tutti noi forti emozioni, e i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo è un dovere civile ricordarli tutti. Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell’Italia intera.