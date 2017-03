L’Einaudi celebra il “pi greco day” di corsa lungo i giardini

In occasione del pi greco day, l'istituto ha organizzato una maratonina lungo i sentieri del parco cittadino

Giochi matematici e quiz, ma anche sfide on line e conferenze in streaming. In Tutt’Italia si è celebrata oggi la “giornata del pi greco” la costante matematica di 3,14 ( come la data odierna scritta come vuole la dicitura anglosassone ). Il 14 marzo coincide anche con l’anniversario della nascita di Einstein. Il Pi Greco Day è stato lanciato per la prima volta dal fisico statunitense Larry Show nel 1988, a San Francisco.

La Giornata viene organizzata per promuovere la passione per la matematica e le materie scientifiche tra le alunne e gli alunni.

A Varese l’evento più evidente è stato quello organizzato dall’istituto Einaudi di Varese che, dopo aver partecipato a un convegno sull’Erasmus insieme agli ospiti spagnoli e romeni, hanno coinvolto i ragazzi in una corsa lungo i gradini estensi dopo la caccia al tesoro organizzato dai docenti di matematica direttamente in sede.