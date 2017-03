L’energia senza segreti è on-line

energia apertura

Cinque appuntamenti per informare e aggiornare le imprese sulle più recenti novità riguardanti l’energia. Tutti a portata di click e interattivi. Da giovedì 16 marzo l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e SPI Power, in collaborazione con Energyman srl, daranno il via ad una serie di seminari settimanali sul web.

Direttamente dal pc dell’ufficio o in mobilità, attraverso qualsiasi device, ogni giovedì alle ore 15 e per 5 settimane, verranno trasmessi dei webinar (seminari interattivi tenuti sul web) che affronteranno diversi argomenti. La registrazione che è aperta e gratuita. Si comincia giovedì 16 marzo con “Accise sui prodotti energetici – agevolazioni ed esenzioni”. Seguiranno, “Audit energetici e Bando regionale sull’efficienza energetica” (giovedì 23 marzo), “Norma ISO 50001 – Sistemi di gestione dell’energia” (giovedì 30 marzo), “Sistemi di misura e iperammortamento” (giovedì 6 aprile), “Air Leak e ottimizzazione sistemi aria compressa” (giovedì 13 aprile).

Le sessioni saranno trasmesse live e prevedono una presentazione del tema del giorno della durata di 15/20 minuti circa e, al termine, 10 minuti di live-chat con i partecipanti, in cui affrontare eventuali approfondimenti. Per tutta la durata dell’evento sarà comunque possibile interagire tramite la chat con un esperto che risponderà alle domande.

Per ogni approfondimento è possibile contattare gli esperti di SPI Power all’indirizzo info@spipower.it, oppure via telefono allo 0331 245625.

