L’equinozio porta una settimana di nuvole

Il tempo al contrario che porta caldo in inverno e freddo in primavera: già in passato qualcuno l’aveva capito etichettando marzo come il più pazzo dei mesi (per accorgersi forse che ce ne sono altri 11 uguali). E difatti le piante in fiore ci sono già, ma si dovrà tornare al dolcevita anche di giorno.

SITUAZIONE – La settimana che stiamo per affrontare sarà proprio così: “L’alta pressione determina ancora per oggi tempo stabile ma da domani è atteso un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che porterà nuvole e precipitazioni fino a venerdì”, dice il Centro Geofisico Prealpino.

PREVISIONI – Oggi, lunedì 20 marzo, in parte soleggiato, soprattutto in montagna. Sviluppo di banchi nuvolosi irregolari a partire da Prealpi e area pedemontana via via più estesi nel pomeriggio e in serata. Asciutto.

Martedì 21 poco sole al mattino, via via molte nuvole che potranno portare qualche goccia lungo le Prealpi e dal pomeriggio piogge via via più diffuse anche sul resto della regione.

Mercoledì cielo molto nuvoloso eccetto qualche temporanea schiarita tra Pavese e Mantovano. Piogge e rovesci, in particolare sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana. Limite neve attorno a 1600m.

TENDENZA – Giovedì 23 marzo: Giornata grigia con cielo coperto e precipitazioni diffuse, più intense dalle Alpi all’alta pianura, localmente a carattere di rovescio.

Venerdì 24 marzo: In mattinata ancora molte nuvole accompagnate da residue piogge, poi dal pomeriggio graduale miglioramento con prime schiarite su Veneto e Lombardia est.

EQUINOZIO – Alle 11.29 di oggi, 20 marzo, cade l’equinozio di primavera.