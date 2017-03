L’ex “Alice confezioni” è sotto sfratto e vende tutto

Uno storico negozio di abbigliamento di Varese sta per chiudere i battenti e ha deciso di scoprire le carte senza tanti giri di parole. E’ uno sfratto il motivo per cui “Family Factor”, ad Avigno, in via Vellone, chiuderà i battenti e da sabato scorso, 18 marzo, è in corso una vendita straordinaria a prezzi estremamente ribassati. Il negozio nel week end è stato preso d’assalto dai clienti a caccia di occasioni.

Family Factor è in realtà in negozio storico del quartiere Avigno, aperta circa 30 anni fa con il nome di Alice Confezioni. Molti residenti del quartiere lo chiamano ancora con quel nome: un abitudine dura a morire, così come l’Euronics di via Saffi per tanti avignesi e masnaghesi è ancora “il Bernasconi”. Gli affari però negli ultimi anni sono diminuiti.

I motivi sono diversi e per capire come si sia giunti a questa conclusione bisognerebbe incrociare diversi dati, sia quantitativa che qualitativo.