L’Fbc Saronno ferma il Pavia, l’Arconatese allunga

Domenica di Eccellenza ricca di emozioni, ma il risultato più importante è lo 0-0 tra Fbc Saronno e Pavia, con l’Arconatese che può così allungare ancora in testa. In Promozione colpo del Gavirate, che passa in casa della capolista Castellanzese

ECCELLENZA: Nessun problema per l’Arconatese, che super 3-1 il Busto 81 e riprende terreno sulle inseguitrici; il Pavia secondo frena 0-0 in casa dell’Fbc Saronno, il Verbano invece vince 1-0 in casa del fanalino di coda Vittuone. Nell’anticipo di sabato sera, 0-0 tra Brera e Union Cassano, la Sestese invece fa un altro passo verso la salvezza superando 3-0 il Fenegrò. Colpo esterno dell’Atletico San Giuliano, 2-0 sul campo del Lomellina, l’Ardor Lazzate passa 1-0 a Trezzano, mentre termina 1-1 tra Sancolombano e Calvairate.

CLASSIFICA: Arconatese 61; Pavia 58; Verbano 56; Ardor Lazzate 51; Busto 81 47; Lomellina 37; Sancolombano 36; Calvairate 33; Accademia Pavese, Fenegrò 31; Sestese 30; Fbc Saronno, Union Cassano 28; Brera 25; Trezzano 24; Atletico San Giuliano 22; Vittuone 18.

PROMOZIONE: Il Gavirate fa l’impresa andando a vincere a Castellanza 2-1 in casa della capolista. Sfrutta il passo falso della prima la Base 96, che vincendo 2-0 a Castano Primo prova a sperare ancora, mentre cade il Mariano, sconfitto 3-2 in casa dalla Besnatese. L’Uboldese batte 2-0 il Tradate e rientra nella zona playoff, dalla quale invece si stacca la Vergiatese che pareggia 3-3 contro il Morazzone. L’Olimpia passa 4-3 a Garbagnate e crede ancora negli spareggi promozione, la Lentatese passa di misura, 1-0 a Solaro, mentre finisce senza reti la sfida salvezza tra Brebbia e Cairate.

CLASSIFICA: Castellanzese 63; Base 96 55; Gavirate 47; Mariano 46; Uboldese 44; Vergiatese 41; Olimpia 40; Morazzone 33; Besnatese, Lentatese 31; Castanese, Universal Solaro 27; Brebbia 22; Cairate 20; Tradate 16; Garbagnate 15.