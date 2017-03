“L’Honduras è un bel paese e impari a tirar fuori le unghie”

L'esperienza di un anno di studio all'estero di Claudia Zaccheo con Intercultura

Un anno in Honduras. È la decisione che ha preso Claudia Zaccheo, studentessa del liceo Gadda Rosselli di Gallarate partira nell’agosto scorso da Mornago. Una meta insolita, un mondo poco conosciuto, tutto da scoprire.

(Sono una settantina gli studenti varesini che stanno trascorrendo un’esperienza di studio all’estero)

L’arrivo, come spesso capita, infrange i sogni e le aspettative della vigilia: «L‘esperienza che sto avendo è molto diversa da come me la immaginavo – racconta Claudia – qua in Honduras AFS Intercultura non è così ben radicata come in Italia. Il mio centro locale conta su un solo volontario. Questo aspetto può sembrare scoraggiante, invece mi è stato da stimolo per mettermi subito in gioco, impegnarmi per imparare a cavarmela. E quando ho capito di esserci riuscita ho provato una soddisfazione enorme!»

All’arrivo, quindi, Claudia è entusiasta poi, i primi intoppi, i problemi con una famiglia “non indicata” la abbattono. Ma non si dà per vinta: « Trovandomi costretta a sistemare le cose da sola, sono uscita dal guscio, ho cambiato famiglia ospitante e atteggiamento: qua in Honduras (ma in generale in America Latina) bisogna mostrare i denti per ottenere ciò che si vuole».

Tanta determinazione le vale il successo sperato: «Ho cambiato famiglia e ho trovato una sorella coetanea e una madre che insegna all’università. Entrambe mi danno un grande appoggio. Ho la mia autonomia ma so di poter contare sul loro aiuto».

La vita non è semplicissima perchè continua a frequentare la scuola dell’ “ ex sorella” con cui i rapporti sono rimasti testi: « I suoi amici mi guardano ancora con astio. Ma io ho conosciuto nuovi ragazzi e,poi, ci sono gli altri “exchange studente” con sui si è instaurato un ottimo rapporto».

Claudia ha trovato anche una sua missione: « Sono nel gruppo della Chiesa Evangelica e con quei ragazzi facciamo delle uscite proprio stimolanti: sabato scorso abbiamo fatto una “brigada médica”, ossia un progetto in un villaggio in periferia dando aiuto medico ai poveri».

A Claudia piace questo suo ruolo di sostegno al prossimo, insegna a una signora analfabeta in un programma di alfabetizzazione della popolazione: «La società in Honduras é all’antica: la donna ricopre ruoli secondari. La maggior parte della popolazione svolge lavori umili. Rispetto all’Italia, è pieno di zabette: è una pratica molto diffusa nel paese e si chiama “chisme”, ossia spettegolezzo».

L’Honduras è un paese povero, la sua economia si basa principalmente sull’agricoltura: « Lo sviluppo economico e sociale ha visto il suo splendore tra il 2002 al 2006 circa, col presidente Maduro – racconta Claudia – ma poi i successivi leader non hanno seguito il suo modello e il paese ne ha risentito. La tecnologica è tutta d’importazione dagli Stati Uniti e, dati i dazi molto elevati, è un lusso che pochi possono permettersi. Il clima è uguale tutto l’anno con 35 gradi gradi di giorno e 25/30 di notte. Ho però scoperto un legame con il Varesotto: marzo è pazzerello anche ai tropici, infatti è da alcune settimane che piove, fa fresco e si respira un po’».

Diverso è il sistema scolastico: « la scuola ha solo un livello: dall’asilo nido (qui chiamato “prekinder”), all’asilo (“kinder”), passano a una successione di 11 o 12 anni dove tutti vanno allo stesso istituto. Di scuole ce ne sono molte, pubbliche e private. Quelle pubbliche sono in gran parte di bassa qualità. Ci sarebbe una legge che obbliga tutti i minori di 16 anni ad andare a scuola, ma sono più i bambini e i ragazzi che si vendono per strada che quelli che stanno sui libri». Le materie che Claudia sta imparando sono generali: « Come essere alle medie italiane» : spagnolo, storia, scienze (chimica e biologia), arte, computer, sociologia.

Le lezioni cominciano alle 7 e finiscono alle 14: quindi Claudia torna a casa, fa i compiti, e poi si dedica alle attività extrascolastiche come la banda tre volte a settimana.

Di sabato frequenta la parrocchia e la catechesi e poi si concede un giro in città con gli amici, di domenica uscita in famiglia: « Per muoversi occorre responsabilità. Per uscire devo chiamare un taxi di fiducia e cammino da sola unicamente di mattina e per un isolato al massimo».

Un’esperienza di vita decisamente intensa che le sta offrendo anche spunti interessanti per il suo futuro: « Quest’esperienza sta consolidando il mio interesse per la sociologia e per il giornalismo . Nessuna decisione definitiva ma, certamente, ho le idee più chiare. Una cosa mi è ben evidente: vedere un paese con così tante difficoltà mi fa pensare che il nostro “stivale” sia un bel posto e che noi Italiani siamo decisamente fortunati»