“Lissago in tilt ad ogni incidente sulla SP1″

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice che scrive per segnalare un grosso problema, quando succede un incidente sulla strada provinciale del lago: la frazione resta pressocchè bloccata per ore

A Lissago venerdì a causa dell’incidente sulla strada del Lungolago SP1 altezza Schiranna delle ore 19.30, come già avvenuto più volte in precedenza, ha visto tutte le auto dirottate in via F.Agello verso il centro di Lissago.

Via Conte Biancamano era completamente bloccata, fino a via Palmieri-via Valle Luna via Salvini.

Se un’anziana, come già successo, si sente male come possono arrivare i mezzi di soccorso al centro di Lissago abitato perlopiù da persone anziane? Perchè i vigili non dirottano il traffico dalla rotonda di Calcinate verso Morosolo e Varese e non a Lissago? Così mandano in tilt il paese!

Come Centro Culturale Lissago Schiranna abbiamo consegnato i suggerimenti per la variante PGT segnalando per l’ennesima volta che la viabilità è tutta da rivedere e il traffico è divenuto insostenibile (dopo la petizione del 2008, l’emendamento 2014,..).

Aspettiamo risposte: Il traffico a Lissago è in tilt!

Alessandra Galli