Littera scripta manent, scrivere a mano lungo i secoli

Che senso può avere parlare di calligrafia al giorno d’oggi? A questa domanda si può rispondere che non per il successo e la presenza preponderante del computer dobbiamo smettere di scrivere, come non abbiamo smesso di disegnare a mano libera solo perché esistono i programmi di disegno digitale o la tavoletta grafica.

La scrittura amanuense è una forma di espressione connaturata in noi, è una pratica con la quale siamo più o meno familiari da quando ci hanno insegnato a leggere e scrivere.

In questo breve incontro verrà ripercorsa la storia della calligrafia, dalle scritture rupestri ai nostri giorni, evidenziando come ogni innovazione o modifica nel modo di scrivere rifletta un cambiamento storico, sociale o culturale della popolazione interessata.

Conosceremo inoltre gli strumenti, i materiali e i supporti utilizzati in calligrafia e comprenderemo come la calligrafia abbia influenzato la stampa (tipografia, caratteri mobili) e continui ancor oggi a essere un punto di partenza nella videoscrittura su computer (fonts).

Domenica 12 marzo – Villa della Porta Bozzolo, ore 16.30

LITTERA SCRIPTA MANET

Scrivere a mano lungo i secoli

(R. Fontana)

Contributo richiesto conferenza: 5 euro iscritti FAI – 8 euro non iscritti

Seguirà aperitivo

Prenotazione entro giovedì 9 marzo – tel. Marilena 333/2927728

LA VILLA

Per chi lo desiderasse sara’ possibile effettuare una visita guidata a Villa Della Porta Bozzolo alle ore 15.30

(gratuita per iscritti fai – contributo euro 3 non iscritti)