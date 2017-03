“L’ospedale Galmarini ha una centralità strategica”

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Si è concluso a Tradate il tour degli ospedali della Provincia di Varese promosso dal Segretario Regionale PD e Consigliere Regionale Alessandro Alfieri. In visita all’ospedale di Tradate, Alfieri è stato accompagnato dal Sindaco Laura Cavalotti, dal Vice Sindaco Luigi Luce e dal Presidente della commissione comunale preposta Fabio Giorgi.

​

Alfieri ha avuto modo di incontrare il direttore generale Callisto Bravi. «Durante l’incontro è stata confermata la centralità strategica dell’ospedale di Tradate, pur con criticità da risolvere – spiegano dalla sezione cittadina del Partito Democratico -. L’Amministrazione Cavalotti sta lottando con attenzione e responsabilità per mantenere la professionalità del nostro ospedale. Tra le altre novità, è previsto l’arrivo di 9 infermieri: questo permetterà di riprendere l’attività di medicina e riabilitazione e rendere autonoma la cardiologia. La sanità è una battaglia comune ed è necessario mettere insieme le migliori forze politiche, cittadine, provinciali e regionali per garantire ai cittadini la migliore offerta possibile».