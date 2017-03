Lu-Ve spa, crescono fatturato e utile. Dividendo di 22 centesimi

quotazione in borsa Lu-Ve spa azienda di Uboldo

Crescono fatturato e utile della Lu-Ve spa azienda di Uboldo quotata in borsa e specializzata nella produzione di impianti di condizionamento. Il fatturato aggregato del gruppo è cresciuto del 18,4% (251,3 milioni di euro) e per un utile netto aggregato di 18,4 milioni di euro. Il cda ha proposto un dividendo di 22 centesimi di euro per azione e nei prossimi giorni presenterà la domanda di ammissione al mercato MTA (Mercato telematico azionario di Borsa italiana). Attualmente la società è quotata sul mercato Aim di Borsa italiana destinato alle pmi.

«È stato un anno molto positivo – ha commentato il presidente Iginio Liberali – Quando nel 2015 ci siamo quotati, avevamo promesso che il denaro raccolto sarebbe stato dedicato a nuovi investimenti per rafforzarci ulteriormente. Ci eravamo impegnati a crescere in maniera organica, in aree geografiche emergenti, anche attraverso nuove acquisizioni. Obiettivi raggiunti».