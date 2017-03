Luino-Gallarate e l’ansia quotidiana per arrivare al lavoro in orario

Foto varie

Affidarsi all’inaffidabilità. Questo il paradosso offerto dalla lettera che oggi, 9 marzo, pubblichiamo integralmente dopo quanto accaduto attorno alle 8: treni che avrebbero dovuto portare migliaia di pendolari al lavoro sono rimasti bloccati per un problema fra due stazioni, Ternate e Mornago.

Il tutto lungo quella linea, la Luino-Gallarate, che già nei prossimi mesi dovrà subire forti limitazioni per i lavori di adeguamento a causa dell’arrivo dei treni merci dell’Alptransit.

È una lamentela che va doverosamente registrata poiché non fine a se stessa: riguarda difatti uno dei tanti ostacoli della quotidianità, un affastellarsi di gradini che rendono la vita difficile per chi, prima ancora di “iniziare”, deve fare i conti con l’orologio e cominciare la giornata con una domanda: arriverò in orario?

(ac)

* * *

Non c’è pace per i pendolari della linea Gallarate Luino. Già lunedì e martedì chi rientrava a casa sperando di trovare coincidenza a Gallarate alle ore 19.29 , ha dovuto attendere il treno successivo per i ritardi accumulati lungo la tratta sia per le precedenze imposte da RFI che per un guasto temporaneo all’ec56. Senza dimenticarci del treno 20316 che martedì è partito da Milano certosa. Solo grazie ad un provvidenziale ritardo del treno 5326 i viaggiatori diretti a Luino da Milano porta Garibaldi hanno potuto raggiungere il treno a Rho fiera.

Stamane però è stata l’apoteosi! Per un non ancora ben definito “ostacolo” tra Ternate e Mornago, il treno 20301 è stato soppresso a Mornago, i treni 20303, 20307 e 25319 sono stati instradati via Sesto Calende con la soppressione delle fermate tra Gallarate e Laveno Mombello.

Il treno 20309 è stato fatto partire direttamente da Gallarate e solo dalle ore 7.20 è partito un servizio automobilistico sostitutivo della tratta interrotta.

Per chi era diretto a Luino la situazione è stata anche più critica. 20300 soppresso, 20302 partito da Ternate. Fino alle 8.00 nessun mezzo di trasporto è partito per Luino

Una riflessione è d’obbligo. Come può una persona affidarsi ad un servizio con così poca affidabilità?

Dulcis in fondo il treno 5305 oggi è stato effettuato con un materiale di scorta con poco più di 400 posti a sedere. Questo ripiego ha creato sia un ritardo di 15′ oltre al l’impossibilità di salire a bordo ad una parte dei pendolari che a Legnano aspettavano con ansia il treno per giungere in orario al lavoro.

Raffaele Specchia, comitato pendolari Gallarate-Milano