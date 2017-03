L’Università dell’Insubria si presenta: oltre 700 gli invitati

Sono arrivati dalla provincia, ma anche dal resto della Lombardia, dal Piemonte e dalla Sicilia. Sono i futuri studenti dell’Università dell’Insubria che in migliaia hanno partecipato all’open day di oggi sabato 19 marzo.

Sabato 11 marzo a Varese è in programma l’”Insubriae Open Day”, nel Campus situato nella zona di Bizzozero.

L’Università degli Studi dell’Insubria invita gli studenti di scuola secondaria di secondo grado e le loro famiglie a conoscere le possibilità riservate a chi decide di varcare la porta dell’Ateneo. L’accoglienza delle aspiranti matricole comincerà a partire dalle ore 8.30 con la registrazione e la consegna del kit di benvenuto nella sede di via Monte Generoso 71.

Sono due in particolare i Padiglioni del Campus interessati dall’Open Day: il Padiglione Monte Generoso, dove saranno presenti il Dipartimento di Economia, il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza e Corsi di Laurea triennale in Scienze del turismo e Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale), la Scuola di Medicina (che presenterà i Corsi di Laurea dell’Area Medico-Sanitaria e Scienze Motorie) e il Dipartimento di Scienze teoriche e applicate (per i Corsi di Laurea dell’Area Biologica e Biotecnologica); il Padiglione Morselli, che ospiterà le ulteriori attività del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate (Corsi di Laurea in Informatica, Scienze dell’ambiente e della natura, Scienze della comunicazione) e quelle del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia (Corsi di Laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, Chimica e chimica industriale, Fisica e Matematica).

Sabato 11 marzo l’Insubria si presenta a 360° alle future matricole: direttori di dipartimento, presidenti di corso di studio, docenti e ricercatori, studenti, personale tecnico e amministrativo, tutte le anime dell’Università saranno a disposizione con l’unico obiettivo di aiutare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nella scelta del percorso universitario e fornire tutte le informazioni e il supporto necessari a far sì che il passaggio dalla scuola all’università avvenga in modo efficace ed ottimale.

Presentazione dei corsi, lezioni-tipo, testimonianze di studenti e laureati, simulazione dei test d’ammissione per l’area medico-sanitaria e prove di verifica della preparazione iniziale, valide in caso di futura immatricolazione, per i corsi di laurea in Economia e management, Giurisprudenza, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze del turismo; e ancora: dimostrazioni pratiche nel laboratorio di informatica, mini-conferenze in tema di sostenibilità ambientale, biodiversità e nuove tecnologie applicate ai contesti ambientali, incontri con professionisti e visita ai laboratori del corso di laurea in Scienze della comunicazione. Inoltre, per tutta la mattinata sarà possibile ottenere informazioni su servizi e opportunità offerti dall’Ateneo, dalla città, dal Centro Universitario Sportivo, in particolare presso i punti informativi allestiti nell’atrio del Padiglione Monte Generoso.

Un programma ricchissimo che gli studenti dimostrano ogni anno di apprezzare. Sono già oltre 700 gli studenti iscritti all’evento, numero destinato ad aumentare significativamente nei prossimi giorni.