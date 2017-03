Luvinate, alla scuola materna un carnevale “educativo”

eventi personaggi

Macchine, moto, biciclette, e tanti semafori: è questo il carnevale per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Luvinate che, per l’occasione, hanno attraversato questa mattina il Paese vestendo i panni dei principali protagonisti delle nostre strade.

Tanto divertimento, ma anche tante regole: si sono così potuti ribadire le principali modalità per muoversi, in sicurezza, sulle strade delle nostre città, a partire dalla conoscenza dei colori del semaforo. Un progetto che segue l’incontro, avvenuto qualche settimana fa, con i Vigili dell’Ufficio Unico di Polizia: importanza della cintura di sicurezza, giuste posizioni all’interno della macchina, accortezza in piccole e grandi attenzioni mentre si scende da un’auto e si attraversa lungo le strisce.

In ultimo una speciale visita ai nonni del Centro Anziani, durante il loro tradizionale pranzo di Carnevale: qui le regole sono tutte saltate, tra applausi e divertimento.