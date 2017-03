Investimento pedone ad Azzate - 31 marzo 2017

Madre e figlia investite sulle strisce pedonali.

Galleria fotografica Investimento pedone ad Azzate 3 di 3

È successo ad Azzate, intorno alle 10 di venerdì 31 marzo. Le due donne stavano attraversando la strada in corrispondenza del passaggio pedonale di via Piave, davanti alla Pesa e alla Pasticceria Albini: un’auto proveniente da Daverio ha investito le due donne. La donna al volante non si è probabilmente accorto del loro passaggio e non è riuscita ad evitare l’impatto che è stato violentissimo.

Le due signore sono state soccorse dai sanitari sul posto e successivamente trasportate in pronto soccorso a Varese. La più anziana delle due, 86 anni, è in condizioni peggiori: è stata ricoverata con numerosi traumi. Presente anche il personale della Polizia Locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.