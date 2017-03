Maggiore formazione per chi deve assistere i malati di Aids

apparecchi laser operazione sala operatori

L’Aids non spaventa più ma continua a mietere vittime. Lo scorso anno, in Lombardia si sono registrati 829 nuovi casi di infezione da HIV di cui 422 nella sola provincia di Milano.

Per tenere alta l’attenzione su questa malattia, la giunta regionale ha approvato la delibera “Programmazione regionale dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale in servizio nei reparti di malattie infettive o impegnato nell’assistenza ai casi di Aids – anno formativo 2017″.

Si tratta di corsi di 36 ore annue da svolgersi fuori dall’orario di lavoro ed è dedicato a personale in servizio medico, infermieristico e ausiliario delle Aziende Ospedaliere dotate dei reparti di malattie infettive e di altri reparti attrezzati per il ricovero di ammalati di AIDS ed affetti da patologie HIV correlate.

Tra le ASST destinatarie, dunque ci sono anche le due ASST del territorio Valle Olona e Sette Laghi, oltre a Legnano, ASST Ovest Milanese, e Como ASST Lariana.

I finanziamenti relativi agli assegni di studio ed al rimborso delle spese di docenza e di organizzazione sostenute per l’attivazione dei corsi di formazione ammontano a 1.700.000 euro per le Aziende Sanitarie Pubbliche e 140.000 euro per quelle private.