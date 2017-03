“Magic” Johnson, la Openjobmetis vince la quarta in fila

Pallacanestro Varese 2016 2017

Perdonateci l’iperbole del titolo, ma questa volta è dovuta. I 30 punti, talvolta segnati in modo pazzesco, da Dominique Johnson ai danni della Germani Brescia regalano a Varese la quarta vittoria consecutiva, trascinano i biancorossi sempre più lontano dalla zona retrocessione e regalano ai tifosi – quelli presenti e quelli a casa – una gioia non del tutto scontata dopo un’annata difficilissima.

La guardia americana, pescata in Germania a stagione ampiamente iniziata, è magistrale sia nello scavare il break più importante con 13 punti a segno nel terzo periodo, sia nel condurre Varese al successo nei minuti finali quando Brescia era riuscita a raddrizzare la partita con una rimonta molto pericolosa. Certo, a dare il via alla rincorsa della Leonessa ci si è messo anche un guasto al cronometro dei 24” che ha costretto i giocatori a oltre 10′ di sosta proprio nel momento migliore della Openjobmetis che, raffreddatasi, ha subito un parziale di 14-2 che ha riaperto la contesa.

Lì, però, ancora Johnson è stato autore di una serie di giocate clamorose fino alla bomba – l’ottava della sua serata – che ha chiuso i conti a una ventina di secondi dalla sirena finale. “Nique” però non è stato un uomo solo al comando: la squadra di Caja lo ha assistito al meglio, contribuendo con tanti uomini al successo finale. Ottimo, in attacco, Maynor (18 punti, 6 assist, 10 falli subiti) che ormai ha preso il ritmo migliore, utili Anosike e Pelle per vincere la contesa a rimbalzo (17 in coppia per i pivot), mentre i vari Kangur, Eyenga e – almeno in difesa – Cavaliero hanno aggiunto giocate importanti lungo il corso della gara. Tanto da abbattere anche lo spauracchio Moss, l’ex senese beccatissimo dal pubblico ospite ma tra gli ultimi a morire anche stavolta, al pari di Bushati e Landry. Ma quando una squadra tira con il 51% da tre punti fuori casa, per portarla a casa serve una prova mostruosa, e stavolta questo tipo di gara l’ha completata Johnson.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

GERMANI BRESCIA – OPENJOBMETIS VARESE 78-87 (23-21; 34-42; 54-67)

BRESCIA: Vitali 12 (1-5, 2-7), Moore 15 (4-6, 2-3), Moss 17 (3-5, 3-6), Landry 12 (1-3, 1-5), Berggren 2 (1-4), Bushati 11 (1-2, 3-5), Laganà (0-1), Burns 9 (3-5, 1-4). Ne: Zanetti, Bolis. All.: Diana.

VARESE: Maynor 18 (0-2, 5-9), Johnson 30 (3-4, 8-14), Eyenga 9 (1-5, 2-2), Ferrero 3 (0-1, 1-1), Anosike 9 (4-6), Cavaliero 3 (1-3 da 3), Kangur 9 (3-4, 1-3), Pelle 6 (2-3), Bulleri (0-1, 0-3). Ne: Avramovic, De Vita, Canavesi. All.: Caja.

ARBITRI: Sahin, Martolini, Belfiore.

NOTE. Da 2: B 14-31, V 13-26. Da 3 B 12-30, V 18-35. Tl: B 14-19, V 7-12. Rimbalzi: B 33 (Burns 9), V 39 (Anosike 9). Assist: B 18 (Vitali 6), V 17 (Maynor 6). Perse: B 10 (Vitali, Moss, Landry 2), V 15 (Johnson, Eyenga 4). Recuperate: B 5 (Burns, Vitali 2), V 8 (Eyenga 4). Usc. 5 falli: Landry. F. tecnico: Johnson (23.48).