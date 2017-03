Mamma e figlia investite: si cercano testimoni

Investimento pedone ad Azzate - 31 marzo 2017

Restano molto gravi all’Ospedale di Circolo di Varese le condizioni della donna di 86 anni che questa mattina, ad Azzate, è stata investita da un’auto insieme alla figlia di 55 anni, anch’essa ricoverata con varie fratture in ospedale, ma in condizioni meno preoccupanti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10. Le due donne stavano attraversando la strada in corrispondenza del passaggio pedonale di via Piave, davanti alla Pesa e alla Pasticceria Albini, quando un’auto proveniente da Daverio, guidata da una donna residente ad Azzate, le ha centrate in pieno.

La Polizia locale di Azzate, che sta effettuando le indagini sull’accaduto su incarico del Pubblico Ministero Polita, lancia un appello per trovare testimoni dell’incidente.

Chiunque fosse presente e può raccontare cosa ha visto è pregato di rivolgersi al commissario Portogallo, presso la sede del comando di Polizia locale di Azzate.