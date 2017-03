Mannarino: le date del tour 2017

al monte alessandro mannarino

L’Apriti Cielo Tour continua a riscuotere uno straordinario successo di pubblico con oltre 45mila biglietti venduti grazie ai quali MANNARINO continua ad essere stabilmente tra gli artisti più venduti nella classifica ufficiale di Ticketone.

Il tour indoor conta già 8 SOLD OUT, tra cui le 2 date al PalaLottomatica di ROMA e le doppie di TORINO, MILANO e BOLOGNA che hanno triplicato dopo che i biglietti sono andati esauriti in poche settimane. Ai concerti estivi già annunciati, tra cui la terza data romana il 6 luglio al ROCK IN ROMA (Ippodromo delle Capannelle) si aggiungono nuove date: l’8 luglio a Pistoia (Pistoia Blues Festival), il 9 luglio a Villafranca – VR (Castello Scaligero), l’11 luglio a Collegno – TO (Flowers Festival), il 22 luglio a Cattolica – RN (Arena della Regina), il 16 agosto a Gallipoli – LE (Parco Gondar), il 23 agosto Marina di Castagneto – LI (Marina Arena Bolgheri Festival), il 25 agosto a Macerata (Sferisterio), il 31 agosto a Palermo (Complesso Monumentale Castello a Mare) e il 1 settembre a Taormina – ME (Teatro Antico).

Le prevendite per le nuove date estive saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 22 marzo online su TicketOne (www.ticketone.it) e dalle ore 10:00 di sabato 25 marzo in tutti i punti vendita autorizzati.

Questo il calendario completo dell’APRITI CIELO TOUR, che vedrà Mannarino esibirsi nelle principali città italiane: 22 marzo a RIETI (Palasojourner); 25 e 26 marzo a ROMA – entrambe sold out (PalaLottomatica); 28 marzo sold out, 12 aprile sold out e 19 aprile a BOLOGNA (Estragon); 31 marzo a FIRENZE (Nelson Mandela Forum); 1 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox); 3 aprile sold out, 4 aprile sold out e 18 aprile a MILANO (Fabrique); 6 aprile sold out, 13 aprile sold out e 14 aprile a TORINO (Teatro della Concordia); 8 aprile a PESCARA (PalaSport Giovanni Paolo II); 10 aprile a NAPOLI (Casa della Musica); 21 aprile a CESENA (Carisport); 22 aprile a RIVA DEL GARDA (Palameeting).

Queste le date dell’APRITI CIELO TOUR ESTATE17: 1 luglio a MOLFETTA (Banchina San Domenico); 6 luglio a ROMA (Ippodromo delle Capannelle); 8 luglio a Pistoia (Pistoia Blues Festival); 9 luglio a Villafranca (Castello Scaligero), 11 luglio a Collegno (Flowers Festival); 15 luglio a RIOLA SARDO (OR) (Parco dei Suoni); 18 luglio a SALERNO (Arena del Mare); 21 luglio a PERUGIA (Arena Santa Giuliana); 22 luglio a Cattolica (Arena della Regina); 16 agosto a Gallipoli (Parco Gondar); 19 agosto a SOVERATO (Summer Arena); 23 agosto Marina di Castagneto – LI (Marina Arena Bolgheri Festival), il 25 agosto a Macerata (Sferisterio); 31 agosto a Palermo (Complesso Monumentale Castello a Mare) e il 1 settembre a Taormina (Teatro Antico).

“Apriti cielo” (Universal) è il titolo del quarto album di MANNARINO, uscito il 13 gennaio e anticipato dai singoli Apriti Cielo e Arca di Noè. Il disco ha debuttato al 1° posto della classifica Fimi dei dischi più venduti, su Spotify ha già superato i 3 milioni di streaming e su YouTube i videoclip di Apriti Cielo e Arca di Noè hanno già 1 milione e mezzo di view.

Un disco intenso e controcorrente nella sua genuina verità. È merce rara essere nazionalpopolare facendo una ricerca artistica rigorosa, probabilmente questo è il più grande pregio di Mannarino che, con questo quarto album, riesce ancora una volta nell’intento.