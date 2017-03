Marciello in pista con la Mercedes GT

Raffaele Marciello, test con la Mercedes GT

Raffaele Marciello è uno dei piloti automobilistici più seguiti in provincia di Varese. Il 22enne nato a Zurigo e di origini campane è infatti basato in Canton Ticino e gareggia proprio con licenza rilasciata nella nostra città.

Dopo aver fatto parte della Ferrari Academy e aver toccato anche la Formula Uno, sia provando la Rossa di Maranello in un test, sia grazie alla sua esperienza da collaudatore con la Sauber nel 2015, “Lello” (questo il soprannome con cui è conosciuto tra gli appassionati) si è ben distinto nel campionato di GP2. Lo scorso anno è stato terzo assoluto a bordo di una vettura del team Russian Time.

Nei giorni scorsi Marciello è stato impegnato in una serie di test a bordo di una Mercedes Gran Turismo, vettura utilizzata nel campionato Blancpain Endurance Series. Il pilota italiano ha partecipato ai test prestagionali sul circuito francese “Paul Ricard” con una AMG GT3 del team francese Akka con il quale “Lello” prenderà parte all’importante serie di endurance che in passato ha visto in lizza un altro pilota varesino, Eugenio Amos.

Nella fotogallery del nostro Marco Losi alcuni passaggi di “Lello” al “Paul Ricard” a bordo della Mercedes e qualche scatto dei test in terra francese.