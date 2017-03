felice nespoli è il presidente del gruppo alimentari di confapi

Marco Tenaglia è il nuovo presidente di Confapi Varese. Classe 1965, padre di tre figli: Giovanni, Tommaso e Alessandro Nicola; laureatosi in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano ha lavorato per diversi anni come responsabile dell’ufficio legale di un importante gruppo torinese operante nel settore delle costruzioni stradali. Dal 2000 è entrato a lavorare nell’azienda di famiglia (Editrice L’Ammonitore srl) fondata dal nonno Mino nel 1945; dal 2004 è iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti ed è direttore responsabile della rivista Innovare e del giornale L’Ammonitore. Nel 2011 ha fondato la Marte Edizioni srl acquistando il ramo editoriale dell’azienda di famiglia e dal 2015 è Presidente Nazionale di Unigec.

Il nuovo gruppo di lavoro è così composto: Giovanni Barbieri di Gibaplast srl, Giorgio Binda di BlendIt srl, Paolo Borlin di Confezioni Damap srl, Paola Bramati di SEV- Società Editoriale Varesina Spa, Armando De Molli di De Molli Industry Spa, Roberto Di Francesco di Tk Soluzioni srl, Peppino Falvo di Fna, Davide Ferrario di Tipre Tipografica Prealpina srl, Marta Ferrario di Capmac Industry srl, Marco Gandola di Sysdat Turismo srl, William Malnati della Prealpi Servizi srl, Luigi Melis di Unipolsai Divisione La Fondiaria, Marco Manlio Stiavelli della Rotodyne srl, Mara Torsellini della Torsellini Vetro.

Entrano di diritto tutti i presidenti di categoria, per Aniem (settore edile) Almasio Massimo della Maebi srl, Gruppo Giovani Imprenditori Canziani Mario della Sapra Elettronica srl, Unionservizi Carta Massimo di Eco clean snc, Unionchimica Catalfamo Pasquale di Catalfer srl, Unigec Ferrario Davide di Tipre srl, Unionmeccanica Gornati Alessandro di FNC Spa, Apidonne Merlo Loredana di C.A.SA di Merlo Loredana e C. sas, Uniontessile Saporiti Angelo di Angelo Saporiti.

Alla fine il consiglio direttivo ha deliberato presidente onorario Franco Colombo per il suo impegno e i molti anni di partecipazione alla vita associativa.