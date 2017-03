Maroni in visita al nuovo commissariato di Busto: “Servono più agenti”

La nuova sede del commissariato di Busto Arsizio è operativa già da alcune settimane ma questa mattina le sue porte si sono aperte per le autorità locali, regionali e nazionali che hanno voluto visitare l’edificio che un tempo ospitava l’Enel e oggi è il commissariato più elegante della Lombardia.

Proprio così, infatti, lo ha definito il questore di Varese Giovanni Pepè che – intervenuto per salutare i colleghi – ha sottolineato la bellezza dell’edificio. Anche il governatore lombardo Roberto Maroni non ha voluto far mancare la sua presenza e ha annunciato «il suo personale impegno per convincere il ministero dell’Interno a rinforzare il personale della struttura che serve un’area molto grande e popolosa». Il nuovo commissariato di via Ugo Foscolo, che ha aperto da qualche mese, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, del questore Giovanni Pepè, della senatrice Laura Bignami e del collega Angelo Senaldi, del prefetto Giorgio Zanzi

All’inaugurazione erano presenti anche il deputato Pd Angelo Senaldi, la senatrice del Movimento Per Laura Bignami, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli insieme alla collega di Castellanza Mirella Cerini e il primo cittadino di Saronno Alessandro Fagioli, molti assessori e consiglieri comunali bustocchi con a capo il presidente dell’assise Valerio Mariani, l’eurodeputata Lara Comi, i consiglieri regionali Luca Marsico e Giampiero Reguzzoni, il prefetto Giorgio Zanzi, i vertici dell’Arma e della Guardia di Finanza, diversi comandanti della Polizia Locale e molti altri.

Prima della benedizione di monsignor Severino Pagani il sindaco Antonelli ha voluto ringraziare anche la precedente amministrazione: «Senza il grande impegno profuso da chi mi ha preceduto non si sarebbe potuto arrivare a questo risultato. La mia promessa è quella di realizzare gli alloggi per facilitare anche l’arrivo di nuovi agenti» – ha detto il sindaco.

Dopo i discorsi inaugurali e la benedizione gli ospiti sono stati accompagnati dal dirigente Franco Novati nelle stanze dell’edificio.