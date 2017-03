Maroni incontra Antonelli: “Per l’ospedale unico trovata la soluzione migliore”

E’ durato un’ora l’incontro tra Roberto Maroni e la giunta comunale di Busto Arsizio. Un appuntamento durante il quale il protagonista è stato il progetto dell’ospedale unico, ma non solo.

«Ho cercato di fare in fretta perché Antonelli continuava a chiedermi cose», scherza Maroni, che comunque assicura che la nuova struttura sanitaria si farà: «abbiamo individuato l’area e le risorse ci sono; quella è la soluzione migliore, nonostante i comitati contro che ci sono per ogni progetto». Ora si entra nella fase operativa e se da un lato «i nostri uffici sono già al lavoro» dall’altro già da domani tutto il cosiddetto “comitato di pilotaggio” è stato convocato in regione.

In questo senso Maroni vuole utilizzare lo stesso metodo messo in campo anche per il progetto della nuova società che sta nascendo con Anas per gestire la rete stradale regionale: «prima parlare, incontrare e ascoltare. Ma poi fare». Un metodo che piace ad Antonelli. «Questi metodi di lavoro sono anche i nostri» ha detto il sindaco, ricordando i tempi rapidissimi del progetto: «A luglio abbiamo inviato una lettera per avere notizie sul progetto, ad agosto ci siamo incontrati, oggi abbiamo individuato le aree e domani partiamo».

L’incontro con Maroni è stato anche l’occasione per festeggiare il compleanno del governatore che proprio oggi compie 62 anni. A margine dell’incontro l’amministrazione ha voluto festeggiare con una torta e un brindisi, incassando la promessa di Maroni di tornare presto in città.