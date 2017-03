Marsico: “Tortorella, protagonista assoluto della tv”

topo gigio tortorella zecchino oro

Il consigliere regionale Luca Marsico, in merito alla scomparsa, quest’oggi, a Milano, di Cino Tortorella ha voluto lasciare un suo ricordo.

«Con la scomparsa oggi di Cino Tortorella il mondo dello spettacolo e della televisione italiana perdono un protagonista assoluto che ha solcato oltre sessant’anni della storia del nostro Paese attraverso il suo lavoro serio ed appassionato. Il suo sorriso e il suo impegno per lo Zecchino d’oro nei panni del Mago Zurlì hanno fatto sognare milioni di bambini consegnandolo anche al Guinness dei primati. Non posso dimenticare anche il suo ruolo strategico come autore televisivo e regista oltre che promotore delle prime televisioni private, fra cui Telealtomilanese e Antenna 3 Lombardia legate alla nostra provincia di Varese ed all’editore Renzo Villa. Il convegno “Comunicazione: viaggio fra Tv, internet e social media”, previsto a Milano il prossimo 5 aprile e che vedrà fra i relatori Ettore Andenna, storico conduttore radiofonico e televisivo scoperto proprio da Tortorella, sarà dedicato alla sua memoria».