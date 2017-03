Martedì 21 marzo assemblea pubblica per l’Ospedale di Cuasso

visita dell'assessore regionale all'ospedale di cuasso

Il Comitato per l’Ospedale di Cuasso ha indetto un’assemblea pubblica per la serata di martedì 21 marzo.

L’incontro, aperto a tutti, si terrà alle 21 nel Salone municipale di Bisuschio.

“Attendiamo oltre gli aderenti al Comitato – scrivono i rappresentanti del Comitato – tutte le persone che vogliono collaborare con noi o semplicemente chi ha voglia di ascoltare per informarsi della nostra attività o dare contributi a fini della nostra lotta per l’Ospedale di Cuasso. Confidiamo in una buona riuscita della riunione vista l’importanza della questione”.