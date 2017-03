Martedì notte deviazione sulla A8 in direzione Milano

a8 ingresso castellanza

Sulla A8 Milano-Varese a partire dalle ore 22 di martedì 14 alle 05:00 di mercoledì 15 marzo, chi proviene da Varese ed è diretto a Milano sarà obbligatoriamente deviato sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, per lavori di ampliamento alla quinta corsia. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: 1) dopo essere stati deviati obbligatoriamente sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, si dovrà proseguire verso la A1/Bologna, uscire allo svincolo Fiera di Milano e seguire la segnaletica per la A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e successivamente le indicazioni per la A4 Torino-Trieste, con rientro in A8 allo svincolo Fiera di Milano. 2) dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, si dovrà proseguire in direzione della A1/Bologna e successivamente seguire la segnaletica per la A4 Torino-Trieste, con rientro in autostrada dal nodo A50/A4.