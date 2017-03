Martina a Varese

Foto varie

Questa mattina, sabato 25 marzo, il ministro Martina è stato protagonista di un’iniziativa nell’ambito del Congresso Provinciale del PD.

Martina ha infatti fatto visita ai molti sostenitori e simpatizzanti della mozione a sostegno del ticket Renzi Martina.

Ad accoglierlo tra gli altri, oltre al Segretario Regionale Alfieri e al Segretario Provinciale Pd Astuti, gli onorevoli Senaldi e Gadda e il Sindaco di Varese Galimberti.

Ecco il commento del segretario Astuti alle parole di Maurizio Martina: “Il Ministro Martina ha espresso molto bene il senso di coralità che caratterizza la mozione. Un progetto per il Pd e per il Paese che non nega l’importanza di una leadership forte. Una leadership che però scaturisce da una condivisione forte di valori e progetti che hanno come filo conduttore la spinta innovatrice e riformista per il nostra Paese”.

Astuti conclude: “È molto importante-come affermato dallo stesso Martina – che in una grande comunità come il Partito Democratico convivano pluralità e sintesi. Pluralità di voci e capacità di fare sintesi tra esse. Un modello peraltro che vede proprio nel Partito lombardo le sue radici”