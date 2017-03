Il massaggio Tuina per il benessere dei bambini

Massaggio

Il massaggio Tuina è un massaggio è un massaggio orientale basato sulla medicina tradizionale cinese. Una tecnica antica ma sempre utile, anche per il benessere del bambini.

Il massaggio per bambini Tuina sarà presentato questa sera, alle 20.45 nella sala civica di Venegono Inferiore (in via Trieste – 1° piano) da Alida Costa, insegnante di Qigong e operatrice Tuina con specializzazione proprio nella forma pediatrica di questo massaggio.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i principi del massaggio Tuina, e il suo valore nella prevenzione e nel trattamento alternativo o complementare delle più comuni affezioni in età pediatrica.

Facile da apprendere, efficace, privo di effetti collaterali e indolore, il massaggio Tuina è un utile strumento per il benessere dei più piccoli.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti

Per informazioni: 335 199 7436 oppure scrivere a alidadellest@gmai.com