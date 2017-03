Massimo Boldi mattatore al Baff, omaggio alle origini della tv privata

Il Busto Arsizio Film Festival chiude la sua quindicesima edizione con un tuffo nella storia della prima televisione privata. I ruggenti anni ’70 e ’80 delle prime televisioni private, pioniere della moderna tv , sono state protagoniste con la proiezione del documentario realizzato dall’Icma e con uno dei simboli della tv e del cinema comico italiano, Massimo Boldi premio Stracult consegnato da Marco Giusti.

L’attore 71enne è stato mattatore della serata: «Ho cercato sempre di far ridere, già all’asilo a Luino facevo spettacolo e mia zia mi diceva “Fa no il cretino! Ma va in televisiun a fa il scemo” e io le ho dato retta». Boldi ha presentato anche il suo libro, scritto dalla figlia Marta, dal titolo “Le mie tre vite”:«Mi sono messo lì come un nonno vicino al camino che racconta le storie, lei le ha raccolte e ha deciso di farne un libro». Il Derby, i cinepanettoni con De Sica e il rapporto com Aurelio De Laurentiis nel viaggio attraverso la sua lunga carriera. Nel futuro? Un film, probabilmente, ma con la collaborazione di altri. Tra i premiati anche De Angelis con "Indivisibili" e le due protagoniste sorelle Marianna e Angela Fontana

Boldi ha ripercorso le origini di Antenna 3 e Telealtomilanese, nata proprio a Busto Arsizio:«Tra gli autori c’erano Gino e Michele, Gaspare e Zuzzurro e facevamo 4 ore di diretta – ha ricordato il comico luinese – fu la rivoluzione della tv italiana».Premi per vecchi e nuovi volti del Baff in questa edizione (miglior film “Indivisibili” di Edoardo De Angelis) e le sceneggiature dei bambini delle scuole di Busto, interpretate dagli attori che sono passati in piazza San Giovanni in questa settimana, sono state la ciliegina sulla torta del galà finale .

Cala il sipario sull’edizione 2017 ricca di proiezioni, incontri, convegni, presentazioni di nuovi autori e mostri sacri come Carlo Verdone, sperando che gli appelli accorati lanciati da Alessandro Munari, Steve Della Casa e da molti addetti ai lavori del cinema italiano possano servire a salvarlo da una scure che alcuni nella maggioranza vorrebbero calare su questa manifestazione. Una realtà che, in questi quindici anni, ha dato lustro a Busto Arsizio e, in alcuni casi, ha anticipato tendenze e gusti del pubblico italiano.