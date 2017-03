Massimo Lopez con la sua band alle Arti

massimo lopez gallarate foto Gernetti

Il penultimo lavoro della stagione teatrale: “Sing and Swing – Massimo Lopez Show” è in programma lunedì 6 e martedì 7 marzo alle Arti a Gallarate.

Uno spettacolo teatrale e insieme musicale che, attraversando la storia della musica del ‘900, mette però in risalto le capacità straordinarie attorali e inventive di Massimo Lopez.

Si rivivono le emozioni di canzoni quali Night and day, Chicago, New York New York, My way, senza trascurare alcuni classici della canzone italiana quali Ciao ciao bambina e Volare di Domenico Modugno.

Tra una canzone e l’altra le divertenti gag, i monologhi e le irresistibili imitazioni di Massimo Lopez. Trovano posto politici del passato e del presente, dalla ministra Cancellieri a Romano Prodi, da Antonio Di Pietro a Mario Monti e Matteo Renzi, da papa Giovanni Paolo II a Papa Francesco, con un omaggio delicatissimo a Giovanni XXIII.

Tutto procede con grande leggerezza, permettendo allo spettatore di riandare con simpatia a momenti che la televisione faceva entrare con naturalezza e con emozione nelle case.

Ne esce uno spaccato degli ultimi decenni che fa capire i tempi che passano ma anche sentimenti che lasciano il segno nell’uomo contemporaneo.

Un vero e proprio show di canzoni, di simpatia, di comicità che con eleganza aiuta a capire meglio noi stessi.