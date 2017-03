Mastromarino: “Un provvedimento inutile”

Massimo Mastromarino, Lavena Ponte Trersa

“Piena solidarietà al sindaco Domenico Rigazzi e a tutta la comunità di Cremenaga, perché questa misura creerà disagi ai cittadini, senza raggiungere alcun risultato”.

Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente di Acif, l’Associazione italiana dei comuni di frontiera, è convinto dell’inutilità del provvedimento – preso in modo unilaterale da parte delle autorità svizzere – di procedere dal 1° aprile alla chiusura sperimentale nelle ore notturne di tre valichi minori (Ponte Cremenaga nel Varesotto, e Novazzano-Marcetto e Pedrinate in provincia di Como).

“Oltre al modo in cui si è proceduto, cioè senza coinvolgere minimamente gli amministratori locali, credo che il punto centrale è che si è adottata questa misura per raggiungere obiettivi in tema di sicurezza che di fatto non sono raggiungibili”.

Il traffico deviato dal valico di Ponte Cremenaga, che dal 1° aprile sarà chiuso dalle 23 alle 5 del mattino, ricadrà inevitabilmente sulla dogana di Ponte Tresa, ma questo non dovrebbe creare grossi disagi alla cittadina sul Ceresio, dal momento che si parla di 250 transiti al massimo, secondo i dati rilevati dalle autorità ticinesi.

“Si tratta di una misura sperimentale – conclude Mastromarino – e mi auguro che quando questa sperimentazione sarà finita si torni alla normalità, avendo constatato che i risultati attesi non sono raggiungibili in questo modo”.