Mattinata tutta Social al Falcone

Oggi, 11 marzo presso la sala conferenze dell’Istituto Falcone, invitato dalla referente prof. Luisa Re, Andrea Albanese ha incontrato gli alunni del Tecnico Grafico.

Andrea Albanese è docente di Digital Communication, Social Media Marketing, Digital Strategy e organizza il Social Media Marketing Day a Milano.

Grande esperto di Social Media è Digital Marketing Advisor, Project Manager e Docente presso la Sole24Ore Business School nonché Master SNID Poli.Design Politecnico Milano.

Si sono affrontati tutti i temi della Comunicazione con i Social, le diverse tipologie, la comunicazione digitale tra aziende, brand e persone.

Gli alunni coinvolti dall’Esperto sollecitati ad approfondire i vari Social in un ottica lavorativa, invitati a mettere on line i propri lavori in un Portfolio digitale tramite l’applicativo di Linkedin “ Sliteshare” .