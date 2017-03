Maurizio Battista, appuntamento a teatro

Maurizio Battista

Maurizio Battista in scena al Teatro di Varese, in piazza Repubblica. L’appuntamento è per venerdì 31 marzo, alle 21. In scena un continuo divenire di idee, un botta e risposta ininterrotto di trovate e curiosità che spiazzeranno il pubblico. Una vera e propria “sinfonia di battute”, vivace, andante con brio: “che sarà”. Un nuovo show spumeggiante ed esplosivo per il comico romano.