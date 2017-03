MECSPE 2017 traccia la via italiana per l’industria 4.0

.

Saranno 35 le aziende di Varese e provincia che parteciperanno alla sedicesima edizione di MECSPE, manifestazione punto di riferimento per il manifatturiero 4.0 organizzata da Senaf, che registra numeri da record, con 1.999 aziende presenti e oltre 40.000 visitatori attesi che animeranno i 105.000 metri quadrati di superficie espositiva.

Cuore mostra della prossima edizione sarà il padiglione 4, interamente dedicato alle tecnologie che stanno segnando l’industria 4.0 e la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Anticipatrice dei trend tecnologici, già da tre edizioni, MECSPE mette al centro dell’esposizione le tematiche della “Fabbrica digitale”, per mostrarne la versatilità e il potenziale applicativo. Quest’anno, verranno realizzate cinque iniziative speciali, caratterizzate da un approccio informativo, ma allo stesso tempo concreto e pragmatico, che mostreranno come dall’integrazione delle tecnologie abilitanti (additive manufacturing e Stampa 3D, robotica collaborativa, Internet of Things, sensori di controllo) sia possibile un nuovo “manufacturing made in Italy”, sempre più all’insegna della velocità, della precisione e della connettività, in un’ottica di efficienza e riduzione sia dei tempi di produzione sia dei costi.

“L’innovazione dei processi produttivi e delle lavorazioni, i materiali e le tecnologie di ultima generazione saranno i protagonisti della prossima edizione di MECSPE – commenta Emilio Bianchi, Direttore di Senaf – Da quattro anni ormai, ben prima degli interventi dell’Unione Europea, MECSPE mostra alle aziende i vantaggi competitivi dell’Industry 4.0 e continuerà a farlo. Il nostro obiettivo è quello di offrire al manifatturiero italiano un aiuto concreto in questo percorso. Per questo a MECSPE sarà possibile osservare, toccare con mano e analizzare il completo processo di realizzazione di un manufatto, dalla sua fase progettuale all’oggetto definitivo, pronto per l’impiego, attraverso iniziative che rendono ancora più sinergico e attivo il percorso di visitatori, aziende ed espositori.”

Attorno al padiglione 4, MECSPE 2017 darà vita a una manifestazione in grado di dare una panoramica completa su materiali, macchine e tecnologie innovative grazie alla sinergia dei suoi 11 Saloni tematici, dei 75 momenti formativi, delle 10 Piazze dell’eccellenza e delle 58 Unità dimostrative e isole di lavorazione, che mostreranno dal vivo processi e soluzioni, capaci di imprimere una concreta trasformazione al manifatturiero italiano.