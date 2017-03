Mercatino di primavera in piazza San Bernardo

Domenica 1 aprile alle ore 21.00 dalle prime ore del mattino piazza San Bernardo si riempirà con le bancarelle della Festa di Primavera organizzata dalla Pro Loco di Castellanza e dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Castellanza, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

Le bancarelle del mercatino di antiquariato e artigianato animeranno la piazza, mentre per i bambini è prevista l’animazione per tutta la giornata. Per informazioni contattare la Pro Loco di Castellanza – tel. 0331.507501 – Cellulare 334.9742560 – e-mail: proloco.castellanza@tiscali.it