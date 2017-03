Mercoledì inaugurazione del parco di Armino

Il parco inclusivo di Armino

Un parco giochi nuovo ed “inclusivo”, dove ogni bambino potrà giocare, alla portata di tutti e in un’area dove avrebbero dovuto sorgere condomini, e sottratta dai cittadini alla speculazione edilizia.

È il parchetto giochi di Armino, frazione di Gavirate, al centro anni fa di una battaglia civile per lasciare la zona a prato e che oggi l’amministrazione comunale ha dotato di alcuni giochi.

Varesenews lo scorso mese aveva in anteprima mostrato le giostre oramai terminate: in seguito il parco è stato recintato così da permettere il termine dei lavori e la totale messa in sicurezza dell’area.

Ora l’appuntamento è per mercoledì 29 marzo alle 16 coi bambini del nido e della scuola materna che nell’occasione pianteranno dei fiori di cui poi si occuperanno durante l’anno. «È la chiusura di un percorso che ha visto tanti,anzi direi tantissimi gaviratesi mettersi in gioco con grande impegno», ha commentato il sindaco Silvana Alberio.