Meridiana ha inaugurato il volo Malpensa – Mosca

È decollato questa mattina alle 06.55 il Boeing 737-800 in servizio per il volo inaugurale della rotta tra Milano Malpensa e Mosca Domodedovo, collegate per la prima volta nella storia di Meridiana. Il volo IG497 con 140 passeggeri a bordo è atterrato alle 12.20 (ore locali) nella capitale russa, dove ha ricevuto il tradizionale benvenuto riservato alle nuove rotte.

Dopo il positivo riscontro registrato alla recente fiera del turismo MITT di Mosca, i 4 voli settimanali previsti per la stagione estiva stanno anche incontrando il favore della clientela sia diretta verso la Russia, sia in ingresso in Italia. Il primo volo proveniente da Mosca oggi ha viaggiato quasi al completo.

Fino al 30 aprile il volo opera nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, mentre dal 7 maggio viene incrementato di una frequenza settimanale – passando a quattro – con un volo anche la domenica.

Meridiana opera sul mercato russo anche un volo settimanale fra Mosca e Olbia Costa Smeralda, in partenza dalla Sardegna ogni sabato con ritorno la domenica dall’aeroporto Domodedovo. L’aeromobile in servizio sulle linee da e per Mosca è un Boeing 737-800 con 168 posti in economica e 14 in Electa Club, la business class di Meridiana.

“Con l’inaugurazione dei nuovi voli da Milano Malpensa a Mosca operati da Meridiana – dichiara Giulio De Metrio, Chief Operating Officer SEA – Mosca si rivela una meta sempre più attrattiva, sia per il leisure sia per il business. I turisti russi sono sempre fra i principali fruitori dello shopping di lusso nelle vie milanesi, e si confermano tali anche in aeroporto. Questi tre nuovi voli confermano la significativa crescita di Milano Malpensa dell’ultimo anno e soprattutto degli ultimi mesi, nei quali l’aeroporto ha raggiunto un +11,6% del numero dei suoi passeggeri contro una media nazionale del 5,1%”.

“Nella stagione estiva 2017, da aprile ad ottobre offriremo sul Milano-Mosca circa 45 mila posti” ha commentato Andrea Andorno, Chief Commercial Officer di Meridiana, “Siamo molto orgogliosi di essere l’unico vettore italiano a collegare Milano e Mosca, due fra le città attualmente più dinamiche e interessate da importanti trasformazioni con un’offerta economica e culturale in costante crescita.”