Messa di Papa Francesco a Monza: da lunedì aperte le iscrizioni online

Cuore della visita di papa Francesco a Milano sarà la Messa al Parco di Monza delle ore 15.00. Per soddisfare il desiderio di Francesco di incontrare ciascuno e l’attesa dei tanti fedeli di poterlo ascoltare gli organizzatori danno da lunedì la possibilità a tutti di iscriversi anche online.

Fino ad ora, per motivi organizzativi, l’iscrizione avveniva solo in parrocchia mediante i Rol.

A chi si è già iscritto in parrocchia sarà data priorità per l’ingresso al Parco e per costoro i controlli di sicurezza saranno molto più veloci. Per tutti sarà comunque possibile partecipare, anche per chi non si fosse ancora iscritto.

L’iscrizione online può essere fatta da lunedì 20 marzo in due modi:

– tramite la app ufficiale Papa a Milano (scaricabile liberamente dagli store Apple e Android) dopo essersi registrati;

– oppure compilando il modulo che si trova sul sito papamilano2017.it.

Come arrivare a Monza

– Chi si iscrive riceverà un’email personale con un allegato. Stampandolo e presentandolo agli ingressi del Parco di Monza, avrà accesso all’area della Messa insieme al numero di persone che ha indicato sul modulo.

– Chi si iscrive singolarmente può scegliere di raggiungere il Parco a piedi oppure può raggiungere in auto la stazione ferroviaria più vicina a casa e, comprando il biglietto (info Trenord numero verde 800 053 233), prendere un treno con destinazione Villasanta o Arcore o Monza o Lissone.

– Per chi si muovesse dal Comune di Monza o dall’area brianzola può utilizzare i bus di linea. I dettagli su: www.provincia.mb.it/papamonza2017/Messa_bus.html

Percorsi a piedi per arrivare all’area della Messa

Una volta giunti a Monza ci sarà per tutti un piccolo tragitto a piedi da compiere per entrare nel Parco (tramite 22 varchi) e raggiungere l’area dell’ex Ippodromo, dove il Papa celebrerà la Messa. I percorsi da compiere a piedi vanno da un minimo di 15 minuti a un massimo di 40. La mappa dei percorsi su: www.papamilano2017.it

Orari

I 22 accessi al Parco di Monza apriranno alle ore 8.00.

Bisognerà trovarsi nei settori per la Messa entro le ore 14.00.

La Messa inizierà alle ore 15.00 e si ipotizza che la conclusione della celebrazione sarà alle le 16.30.

Cosa si può portare alla Messa?

Sarà possibile introdurre nell’area della Messa un seggiolino, l’ombrello, bottigliette di plastica, lo zaino.