Cominciano venerdì le tanto temute piogge del weekend del carnevale. Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino danno per venerdì 3 già un tempo molto nuvoloso, salvo un po’ di sole al mattino su Valtellina e rilievi Bresciani. Da metà mattinata comincia la possibilità di deboli piogge: inizialmente tra Piemonte e Lombardia occidentale (la “nostra” parte, cioè), che saranno via via più diffuse nel pomeriggio e in serata. Temperature massime tra i 9 e i 13 gradi e minime tra i 4 e gli 8 gradi.

Sabato 4 Marzo, cioè sabato grasso per il carnevale ambrosiano, il tempo è previsto molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e locali rovesci, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio, sul Piemonte e lungo Alpi e Prealpi. Poi graduale attenuazione delle precipitazioni e qualche schiarita irregolare sulla pianura. Non è ancora chiaro quindi se rovinerà le sfilate, o se al contrario annullarle o spostarle potrebbe rivelarsi una beffa. Di sicuro ci sarà vento: in quota moderato/forte da sud con rinforzi di vento da Sud Est. Temperature massime tra gli 8 e i 12 gradi, minime tra i 5 e gli 8 gradi.

Domenica 5 Marzo il tempo sarà migliore: i cieli saranno generalmente nuvolosi ma a tratti ci sarà un po’ di sole, specie sulla pianura. Qualche debole pioggia sarà ancora possibile sulla fascia alpina e prealpina e fiocchi di neve si vedranno oltre quota 1100m.

Le temperature massime saranno tra i 9 e i 13 gradi, mentre le minime scenderanno intorno ai 2-6 gradi.